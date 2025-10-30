Estos son los candidatos inscritos para las elecciones atípicas de Bucaramanga
El partido Verde no inscribió candidato para estos comicios.
Bucaramanga
Cerradas las inscripciones para quienes aspiran a ser alcalde de Bucaramanga en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, ocho hombres hicieron oficial su candidatura el último día para postularse.
Los candidatos inscritos son:
- Rubén Morales con el aval del partido Unitarios.
- Carlos Bueno con el aval de Colombia Justa Libres y el coaval del partido Conservador, Liga y Mira.
- Fabián Oviedo con el aval del partido Nuevo Liberalismo y el apoyo del partido ASI.
- Juan Manuel González que tiene aval del partido Demócrata Colombiano.
- Humberto Salazar García que se inscribió con el aval del Pacto Histórico.
- Carlos Fernando Pérez con el aval del partido ADA.
- Cristian Portilla en coalición con el partido de La U, Centro Democrático y Cambio Radical.
- Jhan Carlos Alvernia por el partido Liberal Colombiano.
De acuerdo al calendario electoral, se podrán hacer modificaciones en los inscritos durante la próxima semana y será el 8 de noviembre que estén confirmados ya los candidatos que aspiran a la alcaldía de Bucaramanga.
La gran novedad fue que el exalcalde Jaime Andrés Beltrán no recibió el aval del partido Colombia Justa Libres para volver a aspirar al primer cargo de la capital santandereana por lo que decidió presentar su renuncia a la militancia en esta colectividad.
Otra novedad, es que el partido Verde, quien venía ejerciendo oposición no presentó ningún candidato para esta contienda.