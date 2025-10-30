Estos son los candidatos inscritos para las elecciones atípicas de Bucaramanga. Fotos: W Radio.

Bucaramanga

Cerradas las inscripciones para quienes aspiran a ser alcalde de Bucaramanga en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, ocho hombres hicieron oficial su candidatura el último día para postularse.

Los candidatos inscritos son:

Rubén Morales con el aval del partido Unitarios.

Carlos Bueno con el aval de Colombia Justa Libres y el coaval del partido Conservador, Liga y Mira.

Fabián Oviedo con el aval del partido Nuevo Liberalismo y el apoyo del partido ASI.

Juan Manuel González que tiene aval del partido Demócrata Colombiano.

Humberto Salazar García que se inscribió con el aval del Pacto Histórico.

Carlos Fernando Pérez con el aval del partido ADA.

Cristian Portilla en coalición con el partido de La U, Centro Democrático y Cambio Radical.

Jhan Carlos Alvernia por el partido Liberal Colombiano.

De acuerdo al calendario electoral, se podrán hacer modificaciones en los inscritos durante la próxima semana y será el 8 de noviembre que estén confirmados ya los candidatos que aspiran a la alcaldía de Bucaramanga.

La gran novedad fue que el exalcalde Jaime Andrés Beltrán no recibió el aval del partido Colombia Justa Libres para volver a aspirar al primer cargo de la capital santandereana por lo que decidió presentar su renuncia a la militancia en esta colectividad.

Otra novedad, es que el partido Verde, quien venía ejerciendo oposición no presentó ningún candidato para esta contienda.