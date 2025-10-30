Estudio de Fundación Rockefeller plantea nuevo modelo filantrópico en América Latina y el Caribe

El informe ‘Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico en América Latina y el Caribe’ de The Resource Foundation y Dalberg Advisors y apoyado Fundación Rockefeller, sugiere recomponer el modelo filantrópico en América Latina y el Caribe.

Según el documento, la filantropía en esta parte del mundo tiene potencial para mover más de USD 5.000 millones de dólares al año, solo activando el 1% de la riqueza privada de la región.

La falta de inversión estratégica y la desconfianza pública son los principales desafíos que enfrenta la filantropía en América Latina y el Caribe, muestra el estudio. Además, hace un llamado a los líderes para que se replanteen la forma de gestionar los recursos.

“América Latina y el Caribe tiene un potencial filantrópico enorme, pero aún sin activar. Necesitamos una filantropía que deje atrás las soluciones temporales y trabaje por cambios estructurales y sostenibles”, afirmó Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller.

Asimismo, el estudio evidencia que la cultura de la filantropía es menos formalizada en comparación con otras partes del mundo.

Según World Giving Index, las donaciones privadas apenas representan entre 0,2% y 0,3% del PIB, muy por debajo de economías desarrolladas como Estados Unidos (1,5%) o Canadá (1%) y hasta 50% menor que economías comparables como Indonesia o Sudáfrica (ambas en - 0.4%).

Es por estas razones que el estudio hace un llamado a reforzar la confianza y activar los recursos locales, pues un importante número de países están reduciendo sus presupuestos para la cooperación.

El informe urge la necesidad de fortalecer la filantropía local y regional para garantizar la continuidad de las iniciativas transformadoras en beneficio de las comunidades de la región.

Estas son cinco agendas para transformar la filantropía en América Latina y el Caribe