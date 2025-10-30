“Le deseo lo mejor a Carolina Corcho”: Pizarro desistió de encabezar lista del Pacto Histórico

La senadora María José Pizarro anunció en la tarde de este 29 de octubre, a través de un video publicado en sus redes sociales, que desistió de su intención de ser la cabeza de lista del Pacto Histórico para el 2026. Esto, tras la puja con la segunda votación de la consulta presidencial, la exministra Carolina Corcho.

“Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Hay mucho por hacer y yo voy a estar desde donde este proyecto político me requiera”, aseguró Pizarro y le entregó el liderazgo de la bancada para el próximo cuatrienio.

Esto fue lo que dijo la senadora: