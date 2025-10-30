RTVC denunció amenazas contra su gerente y equipo periodístico

El Sistema de Medios Públicos RTVC presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las amenazas dirigidas contra el gerente Hollman Morris y el equipo de sus canales informativos. La advertencia llegó después de la difusión de una investigación periodística que reveló testimonios de familiares de presuntas víctimas colombianas en un bombardeo realizado por Estados Unidos en el Caribe latinoamericano.

Morris asegura que recibió un mensaje intimidatorio vía WhatsApp en su teléfono personal mientras presentaba la primicia en el noticiero RTVC Noticias y en Radio Nacional de Colombia. El mensaje incluía expresiones ofensivas y directas contra su vida y la de otros comunicadores del canal, lo que generó temor por la seguridad de todo el equipo.

La entidad pidió a la Fiscalía priorizar el caso y adelantar una investigación rigurosa, imparcial y efectiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de protección a la libertad de prensa y los derechos humanos.

En el comunicado aseguran que “desde hace dos años enfrenta una campaña de desprestigio impulsada por sectores políticos y usuarios en redes sociales”. Durante ese tiempo, los periodistas fueron blanco de agresiones físicas, acoso digital y difamaciones, incluso con intentos de suplantar las cuentas oficiales para difundir desinformación.

Entre las más recientes amenazas, se destacó una publicación en redes de un usuario que se identifica como “agente especial del Mossad en Colombia y el Caribe”, quien afirmó que su “sueño” sería ver incendiadas las instalaciones de RTVC, mencionando de manera directa a Hollman Morris.

El gerente también denunció otros casos de hostigamiento, entre ellos, una querella presentada el 8 de agosto contra el concejal Andrés Rodríguez ‘Gury’) por injuria y calumnia, y alertas sobre posibles riesgos en Medellín tras declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez.

RTVC hace hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad de su personal mientras su gerente asegura que ha pensado en dejar el país por temor a lo que pueda pasarle a él a su familia y a sus colaboradores.

Estos fueron los mensajes recibidos por Hollman Morris: