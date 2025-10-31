Armada y UNGRD enviaron 22 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras paso del huracán Melissa

La Armada de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enviarán 22 toneladas de ayuda humanitaria a la República de Jamaica, en respuesta a la grave emergencia ocasionada por el huracán Melissa, que recientemente impactó ese país caribeño y ha dejado una situación crítica en múltiples comunidades.

Puede leer: Melissa perdió fuerza tras provocar 50 muertos en el Caribe

Las ayudas, que fueron transportadas desde Bogotá en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, consisten en víveres, insumos médicos y elementos de primera necesidad, están destinadas a aliviar la situación de cientos de familias afectadas por el fenómeno natural.

Lea aquí: Aumentaron a 20 los muertos en Haití por las lluvias provocadas por el huracán Melissa

Desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, zarparon los buques jamaiquinos Nanny of the Maroons y Marcus Garvey con 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos destinados a las familias damnificadas.

La operación fue coordinada por la UNGRD junto con la Cancillería de Colombia, la Defensa Civil y la Armada Nacional. El director de la entidad, Carlos Carrillo Arenas y el contralmirante Carlos Hernando Oramas encabezaron el despacho de la ayuda.

De la misma forma, la UNGRD y la Armada prepararán el envío de 54 toneladas adicionales de asistencia para Cuba.

Escuche W Radio en vivo: