Desbordamiento de una quebrada en Belén, Boyacá, causó emergencia por inundaciones

El desbordamiento de la quebrada El Guirre provocó graves inundaciones en viviendas y comercio el municipio de Belén en Boyacá / Foto: Alcaldía de Belén.

Belén

Un fuerte aguacero que se registró durante la noche en el municipio de Belén, Boyacá, provocó el desbordamiento de la quebrada El Guirre, la cual ocasionó daños en viviendas, vehículos, establecimientos comerciales y el ancianato.

De acuerdo con el alcalde municipal, Cabeto Pérez Díaz, los primeros reportes arrojaron afectaciones en algunas viviendas de la parte alta del municipio y se tuvo que evacuar a los adultos mayores del ancianato.

“Esta es una quebrada que pasa por un costado de la parte alta del municipio y afectó un 30% de la población, lamentablemente en esta parte de Belén hubo deslizamientos y hubo mucha agua que bajó al municipio. Tenemos muchas viviendas afectadas, puentes y tuvimos que evacuar a los abuelitos del ancianato porque estaban en riesgo, gracias a Dios no hay reportes de personas heridas, si hay grandes afectaciones materiales”, señaló el alcalde Cabeto Pérez.

Según el reporte preliminar entregado por las autoridades del municipio, fueron en total 15 y más de seis veredas fueron afectadas por las inundaciones a causa del aguacero y el desbordamiento de la quebrada.

“Este viernes durante la reunión que sostendremos con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo estaremos declarando la calamidad pública, con el fin de tomar acciones preventivas de fondo y que la comunidad esté preparada por si se llega a presentar otro aguacero. Además, estaremos realizando el censo de afectaciones reales que dejaron estas lluvias en viviendas, comercio, cultivos y animales”, agregó el mandatario.

Por último, el alcalde de Belén señaló que gracias a los trabajos de dragado que se han venido realizando en las últimas semanas se evitó que las afectaciones fueran mayores.

Las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada El Guirre afecto a varios vehículos que fueron arrastrados por el caudal / Foto: Alcaldía de Belén. Ampliar