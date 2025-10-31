Envían a la cárcel a presunto miembro de ‘Los Pepes’, deportado desde Panamá

Barranquilla

Las autoridades confirmaron que fue enviado a la cárcel Juan David Julio Azuero, un presunto miembro del grupo criminal ‘Los Pepes’ que figuraba como uno de los delincuentes más buscados en Barraquilla.

Julio Azuero fue deportado recientemente desde Panamá, en cumplimiento de una Notificación Azul de INTERPOL.

De acuerdo con la Fiscalía, al sujeto le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Lo anterior, por el crimen de un hombre en 2023 en el departamento del Atlántico, específicamente en el municipio de Soledad.

Según las investigaciones, el ahora procesado era señalado de ejecutar homicidios selectivos, cobrar extorsiones y coordinar actividades de tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Barranquilla.