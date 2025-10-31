Este viernes se reunirán César Gaviria y Álvaro Uribe de cara a las elecciones de 2026
El encuentro entre expresidentes, acérrimos contradictores de Gustavo Petro, se hace con la intención de buscar acuerdos y alianzas de cara al futuro político del próximo año.
Este viernes 31 de octubre, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se reunirá con el también expresidente Álvaro Uribe para hablar de las elecciones del 2026.
Previamente, Gaviria dio unas declaraciones sobre la intención del encuentro, que ha generado división en su partido.
“Hay que empezar a trazar los rumbos de lo que debe ser ese gran movimiento para cambiar a Colombia”, dijo desde Medellín.
“Conservo la mejor relación personal con el presidente, nunca se me ha quebrantado, y por eso para mí es fácil estar aquí en Medellín”, agregó.
A propósito de esta reunión, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X.
“¡Dios mío! Llevan 30 años cambiando a Colombia y la sumieron en la peor de las violencias en la historia estadística del país. No hay un solo año de estos gobiernos donde la tasa de homicidio del país haya sido, al menos igual o más baja, que algún año de mi gobierno”, señaló.
