Israel mató a niño palestino de 15 años durante incursión en Silwad, Cisjordania ocupada

El Ejército israelí mató de un tiro a un niño palestino de 15 años durante una incursión militar en el pueblo de Silwad, en el noreste del territorio palestino ocupado de Ramala, confirmó este viernes el Ejército y fuentes médicas.

El ataque se produjo la noche de ayer jueves, cuando tropas israelíes irrumpieron en Silwad causando enfrentamientos en la entrada del pueblo, durante los que hubo disparos, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, según la agencia oficial palestina Wafa.

El niño ha sido identificado como Yamen Samed Hamed, y de acuerdo con esta fuente, las tropas dejaron su cuerpo herido durante un tiempo en el suelo, impidiendo que una ambulancia lo recogiera y trasladase al hospital.

El Ejército israelí alegó, sin aportar ninguna prueba y usando un pretexto que repiten casi a diario (junto al lanzamiento de piedras), que el menor se disponía arrojar “un objeto en llamas, que se sospechaba era un artefacto explosivo” cuando fue disparado.

El penúltimo caso es el del niño Mohamad Bahjat Mohamad Hallaq, de tan solo 9 años, y asesinado por disparos el pasado 16 de octubre en la aldea de Al Rihiya, al sur de Hebrón, donde jugaba con otros niños al fútbol.

Le puede interesar: Israel mató al menos a 3 gazatíes en ciudad de Gaza tras pasar línea amarilla, según el Ejército

Cuando los chicos divisaron los dos jeeps militares, así como oyeron disparos y el lanzamiento de gas lacrimógeno, comenzaron a huir hacia el oeste, detalla en su informe Defense for Children Palestine. Entonces, un soldado se arrodilló y disparó a Mohamad, que falleció poco después en un hospital.

Escuche W Radio en vivo aquí: