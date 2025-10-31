Jóvenes sucreños posicionan a ‘Sucre Escucha’ como ejemplo de inclusión y construcción de paz

Colombia

Desde el año 2020, la estrategia ‘Sucre Escucha’ ha formado más de 2.500 jóvenes como monitores de convivencia y paz, capacitando también a más de 40.000 jóvenes en salud mental y liderazgo social, y contando con 25 unidades móviles de atención psicosocial donadas a los municipios. A su vez, ha impulsado la productividad juvenil, entregando 2.600 activos productivos a jóvenes emprendedores, y promoviendo la sostenibilidad económica como herramienta de prevención y desarrollo.

Con estos resultados, la estrategia ha recibido tres reconocimientos consecutivos del Ministerio de Salud en el año 2023, 2024 y 2025, y ha sido reconocido como una de las iniciativas más efectivas del país en acompañamiento y atención integral a la juventud.

Por este motivo, un grupo de jóvenes de esta estrategia acompañaron a la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, en la posesión del nuevo Director General de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien los invitó especialmente para reconocer el trabajo que en Sucre se adelanta por la inclusión, la convivencia y la paz.

Esta invitación es, ante todo, un reconocimiento nacional al impacto de ‘Sucre Escucha’ como una estrategia que ha transformado la vida de miles de jóvenes sucreños y que hoy se consolida como ejemplo de resultados, oportunidades y esperanza para todo el país.

Durante el evento, los jóvenes compartieron con el general Rincón sus experiencias dentro del programa, que el nuevo Director conoce de cerca, pues cuando fue comandante de la Policía en Sucre trabajó de la mano con la hoy gobernadora.

Desde 2020, Sucre Escucha se ha posicionado como uno de los laboratorios de paz más exitosos de Colombia: “Los resultados que muestra Sucre en materia de prevención y participación juvenil son dignos de destacar; están sembrando convivencia desde el diálogo. Sucre Escucha nació para abrir puertas, para tender puentes y para decirles a nuestros jóvenes que hay futuro, que hay oportunidades y que no están solos. Hoy el país los ve y los aplaude, porque representan lo mejor de nuestro territorio”, afirmó la gobernadora sucreña.

A su vez, se pronunció Ronald Rodríguez, uno de los jóvenes asistentes al acto: “Venimos en representación de ‘Sucre Escucha’. Fuimos invitados por el general Rincón para compartir nuestra experiencia como jóvenes que trabajamos por la paz y la buena convivencia”, expresó.

El nuevo director de la Policía Nacional resaltó el trabajo de Sucre por la población juvenil

Durante su discurso, el nuevo director de la Policía Nacional evocó con emoción su paso por el departamento de Sucre, donde, junto a la Gobernación, lideró un proceso de transformación social que recuerda como un ejemplo de trabajo conjunto entre el gobierno, la Fuerza Pública y la comunidad.

“Quisiera compartir una experiencia que deseo multiplicar con otros territorios del país. Mi experiencia como comandante en el departamento de Sucre cuando, junto con la Gobernación, implementamos un programa de intervención comunitaria, que nos permitió ingresar a los barrios más vulnerables a conversar con los jóvenes y transformar espacios de riesgo en territorios de arte cultura y desarrollo comunitario. Allí, hombro a hombro con comunidades y jóvenes valientes, emprendimos la tarea de convertir las heridas en aprendizaje y las ausencias en oportunidades”, indicó.

Asimismo, con la llegada del nuevo director de la Policía Nacional, Sucre reafirma su alianza con la institución y proyecta que el modelo de Sucre Escucha siga inspirando al país como una estrategia que demuestra que, cuando se escucha a la juventud, florecen las oportunidades y los resultados con inclusión.