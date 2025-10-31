Petro cuestionó reunión Gaviria-Uribe: los señaló por origen del paramilitarismo y el neoliberalismo

En la tarde de este viernes, 31 de octubre, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la reunión que sostuvieron los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuestionó el papel que ambos jugaron en la historia reciente del país y los responsabilizó de haber originado fenómenos como el paramilitarismo y la privatización del Estado.

“En esta foto hay dos expresidentes: el uno negoció con Pablo Escobar, su ex copartidario, y terminó el capo escapando; generó el decreto que originaba las convivir, que Pablo Escobar pedía, y que fue puesto en práctica por el otro, originando el paramilitarismo que mató a Escobar, pero generó un narcotráfico rural más poderoso”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario agregó que ese periodo fue una “época dantesca” con más de 150.000 asesinatos, en la que —según él— se impuso el neoliberalismo, se privatizó el Estado y se entregó al poder de las mafias. “ Así se implantó la gobernanza paramilitar y se convirtieron los derechos universales en negocios para unos pocos ”, afirmó.

Petro contrastó esa etapa con lo que, asegura, es el propósito de su administración: garantizar los derechos universales y fundamentales consagrados en la Constitución de 1991. “Creo que ese es el camino de la paz y la democracia. Por eso estas dos fuerzas son hoy mi oposición”, añadió.

Finalmente, el presidente cuestionó la visión de país de sus antecesores:

“Creen que lo normal es hacer negocios con la gente y sus derechos; su democracia no es la de la gente, sino la del terror y el miedo”, comentó.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: