¡Postule a ese héroe! Amarilo y W Radio buscan al líder comunitario para entregarle un apartamento

Colombia

En un esfuerzo por destacar y premiar las acciones que transforman a Colombia, la constructora Amarilo y W Radio unen fuerzas en la iniciativa ‘Regalos que hacen crecer’. Esta causa social busca reconocer a aquellos ciudadanos que, con gestos solidarios, proyectos o acciones cotidianas, se convierten en verdaderos agentes de cambio en sus comunidades, contribuyendo al progreso colectivo del país.

Una causa social

“Regalos que hacen crecer es una causa que entrega un apartamento a un líder que realice acciones de impacto en su entorno y/o comunidad”, afirma Amarilo. El objetivo central es visibilizar esas historias que inspiran y enaltecen el valor del servicio.

Por eso, es importante conocer esas historias que inspiran, que enaltecen el valor del servicio y que contribuyen al desarrollo colectivo.

Como símbolo tangible de ese crecimiento que buscan fomentar, Amarilo y W Radio entregarán en esta Navidad un apartamento nuevo y completamente terminado, incluyendo los gastos de escrituración, al protagonista de la historia más impactante. Para Amarilo, la vivienda representa el sueño de toda familia, un activo que brinda seguridad, bienestar y es un motor real para el progreso social.

¿Cómo postularse o postular a un líder?

La convocatoria para conocer a estos líderes que transforman el país está abierta hasta el próximo 14 de noviembre de 2025. Quien desee postularse o postular a ese líder que inspira, podrá hacerlo a través de la página web de la constructora (www.amarilo.com/regalosquehacencrecer) y el ganador se conocerá el 12 de diciembre en W Radio.

Los oyentes podrán conocer todos los detalles de la iniciativa en el Home de W Radio, donde ya está publicado el banner de la campaña, o directamente en la URL mencionada de Amarilo.

Requisitos para participar:

La postulación está dirigida a personas que cumplan con los siguientes criterios:

Ser colombiano.

Tener ingresos entre uno (1) y dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

No ser propietario de vivienda (ni el postulado ni su núcleo familiar).

Estar domiciliado en Bogotá o municipios aledaños.

Acreditar la labor social que realiza por la comunidad, lo cual será verificado a través de una visita domiciliaria.

Proceso y fechas clave

Tras el cierre de la convocatoria, el proceso de selección continuará con la fase de filtro y elección de 10 finalistas (del 17 al 28 de noviembre), la revisión y escogencia de 3 finalistas (del 1 al 5 de diciembre), y la entrega de los nombres a W Radio el 5 de diciembre.

El anuncio del ganador se realizará en vivo en La W el 12 de diciembre, y la premiación y entrega del apartamento al afortunado líder será el 19 de diciembre de 2025.

El gran regalo: un hogar en Lagos de Torca

El apartamento que recibirá el ganador está ubicado en el Conjunto Residencial Roble, dentro de Ciudad Verde, en LAGOS DE TORCA, uno de los proyectos de planificación urbana más importantes de América Latina, al norte de Bogotá. Este desarrollo urbanístico incluye la mejora de nueve quebradas, el humedal Torca Guaymaral, construcción de redes matrices de servicios públicos, vías en doble calzada, ciclorrutas y una amplia oferta de espacio público.

El inmueble, con un valor estimado de $170 millones (aproximadamente 120 SMLMV), cuenta con 42 m², distribuidos en 2 habitaciones, 1 baño, zona social (sala-comedor), cocina y zona de ropas. Además, Amarilo sufragará los gastos notariales, ganancia ocasional, beneficencia y registro del inmueble. El conjunto residencial ofrecerá portería, parqueaderos, bicicleteros, salón comunal, cancha múltiple y parque infantil, con fácil acceso por la Calle 235 con Autopista Norte.

Amarilo y W Radio invitan a la ciudadanía a compartir las historias de quienes, con su corazón y acción, están construyendo un mejor futuro para todos.