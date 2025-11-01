El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es como María del Mar Agudelo llegó a Rusia a las Olimpiadas Juveniles de Ciencias

María del Mar Agudelo es la joven colombiana que representará a Colombia en las XXII Olimpiadas Internacionales Juveniles de Ciencias que se realizarán en Rusia.

Agudelo fue escogida tras su victoria en las Olimpiadas Nacionales, un evento organizado por la Universidad Antonio Nariño. Para llegar allí, la estudiante pasó inicialmente dos pruebas en su colegio, avanzó a la final nacional y después participó en un entrenamiento intensivo de quince días.

De este grupo de preparación, seleccionaron a los seis estudiantes que conformarán la delegación que viajará al encuentro internacional.

El desafío es grande, pues la competencia pondrá a prueba al equipo colombiano contra delegaciones de 60 países. Entre los participantes se cuentan naciones con alto rendimiento en el campo científico como Rusia, China, Corea e India, además de varios europeos.

A pesar de la presión que implica competir contra estos países, Agudelo mantiene una visión positiva manifestó que el enfoque principal es disfrutar del proceso, vivir la experiencia y conocer un montón de cosas nuevas, más allá del resultado final. La nación estará enviándole apoyo a la representante en esta importante cita académica.

