Bogotá ganó premio Shanghái 2025 por modelo de desarrollo urbano sostenible

Bogotá fue la ganadora, entre 83 ciudades del mundo, del Premio Shanghái para el Desarrollo Sostenible en Ciudades en la categoría Vivienda adecuada para necesidades diversas con el proyecto ‘Revitalización del entorno del TransMiCable de San Cristóbal’.

“Estamos muy contentos con esa noticia porque representa un esfuerzo sostenido de Bogotá, de pensar cómo podemos no solamente avanzar en proyectos de transporte, sino en aquellos que tienen un impacto mayor no solamente de movilidad dentro de las ciudades, sino que beneficia e interviene los entornos y, en general, los equipamientos alrededor de los proyectos. Eso permite un avance importante de calidad de vida para los ciudadanos”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

A través de este proceso, Bogotá ha recuperado el espacio público, fortalecido el tejido social y promovido la equidad de género en sectores históricamente excluidos, demostrando que la infraestructura puede ser una herramienta de justicia social.