Capturan a alias ‘Caqueta’, dedicado al alquiler de armas y al robo de locales comerciales

El hombre oriundo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, al parecer habría pertenecido a la columna Urias Rondón de las extintas Farc-EP.

Capturado alias ‘Caqueta’. Foto: Policía

Mediante una diligencia de allanamiento en la localidad de Bosa, las autoridades lideradas por la Policía Nacional lograron la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, este presunto delincuente haría parte de una estructura criminal dedicada al alquiler de armas de fuego para robar establecimientos comerciales.

Además, registra antecedentes por los delitos de tráfico de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y concierto para delinquir agravado con fines de financiamiento al terrorismo.

Por estos hechos, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

