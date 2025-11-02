Armando Benedetti, ministro del Interior, denunció sobrevuelo de drones en su vivienda

En la tarde de este domingo, 2 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que durante la madrugada drones habrían sobrevolado la zona donde reside.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o ‘Hello Kitty’, o alguna estructura delincuencial?”, escribió Benedetti.

El ministro señaló que el hecho se habría originado por presunciones falsas sobre su residencia y advirtió que interpondrá denuncias penales con nombres propios.

“Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. Todo lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, añadió.

Sin embargo, el ministro Benedetti no precisó a quiénes se refería con los calificativos mencionados, pero aseguró que responsabiliza a quienes difunden información sobre su ubicación de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad o la de su familia.