Bogotá no registró muertos en la vía durante la noche del sábado y la madrugada del domingo

Bogotá

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, confirmó que, en medio de la medida de restricción de movilidad a los motociclistas en la ciudad, no se registraron muertes en la vía.

“Durante la noche del sábado y la madrugada de hoy domingo 2 de noviembre NO registramos muertos en la vía”, dijo Díaz.

Así mismo, agregó que hay una reducción sostenida en la siniestralidad vial durante el puente festivo de Halloween, entre las 8 de noche y las 5 de la mañana.

“En comparación con 2024, desde el jueves 30 de octubre se han salvado 3 vidas con una reducción del 75% en fatalidades. Se han evitado 117 heridos con una reducción de 55% y, en total, los siniestros bajaron un 39%”, informó.

Ya se cumplen cuatro días de la medida de restricción de movilidad y se han impuesto 1.180 comparendos ya han inmovilizado 756 motocicletas.