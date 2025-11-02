Bogotá no registró muertos en la vía durante la noche del sábado y la madrugada del domingo
Durante los últimos días con restricción se han impuesto 1.180 comparendos ya han inmovilizado 756 motocicletas.
Bogotá
La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, confirmó que, en medio de la medida de restricción de movilidad a los motociclistas en la ciudad, no se registraron muertes en la vía.
“Durante la noche del sábado y la madrugada de hoy domingo 2 de noviembre NO registramos muertos en la vía”, dijo Díaz.
Así mismo, agregó que hay una reducción sostenida en la siniestralidad vial durante el puente festivo de Halloween, entre las 8 de noche y las 5 de la mañana.
“En comparación con 2024, desde el jueves 30 de octubre se han salvado 3 vidas con una reducción del 75% en fatalidades. Se han evitado 117 heridos con una reducción de 55% y, en total, los siniestros bajaron un 39%”, informó.
Ya se cumplen cuatro días de la medida de restricción de movilidad y se han impuesto 1.180 comparendos ya han inmovilizado 756 motocicletas.