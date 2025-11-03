Diosdado Cabello dijo que Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes 3 de noviembre, que el Gobierno de Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra el país suramericano, luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional de la isla caribeña redujera el número de permisos de trabajo expedido a venezolanos.

“El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país”, señaló el número dos del chavismo en una rueda de prensa del PSUV.

Cabello sostuvo que ambos países han tenido buenas relaciones a lo largo de la historia pero que Venezuela ha sido agredida por la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.

“Venezuela como siempre se reserva las acciones que correspondan, ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitarios aquí y no les hacemos nada malo”, añadió.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ha reducido drásticamente el número de permisos de trabajo expedidos a venezolanos, pasando de 4.275 en 2024 a tan solo 757 este año, en el marco de la crisis entre ambos países.

Esto representa una disminución de 3.518 permisos o un 82 %, según los datos publicados en el sitio web del ministerio, que mostró que solo se aprobaron dos tandas de permisos para venezolanos reinscritos este año.

En 2019, el entonces gobernante Movimiento Nacional del Pueblo, ahora en la oposición, abrió sus puertas a los venezolanos mediante la implementación de un Marco de Registro de Migrantes.

Al finalizar este proceso, 16.523 venezolanos recibieron permisos de trabajo de un año en Trinidad y Tobago. Cada año, el Ministerio aprobaba permisos para los venezolanos que se reinscribían.

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Nacional distribuyó un memorándum sobre una deportación masiva de inmigrantes indocumentados detenidos, con efecto inmediato.

Cabello rechazó entonces los planes de deportación sugiriendo que formaban parte de un plan mayor para enviar mercenarios encubiertos.

Las tensiones con Caracas se intensificaron con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados, que participó en ejercicios militares entre Trinidad y Togado y EE.UU..

Tras la llegada del destructor, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos “meta una guerra en el Caribe”.

Escuche W Radio en vivo: