¿En qué se diferencia una boa, pitón y anaconda? Así puede saber si son peligrosas

Imagen de referencia de una boa constrictor . Foto: Getty Images / Paul Starosta( Thot )

A lo largo del mundo entero, y a través de la constante evolución de la vida que habita en la Tierra, se han desarrollado diferentes especies que la ciencia ha clasificado en categorías tales como mamíferos, reptiles, anfibios, y yendo más lejos, habitantes de los ecosistemas aéreos, terrestres y marítimos.

A menudo, las personas suelen pensar que todas las serpientes son iguales, debido a que tienen características en común como por ejemplo “ser vertebradas y por la ausencia de extremidades”, explica National Geographic; sin embargo, guardan importantes diferencias destacadas a lo largo de los años por los científicos.

¿En qué se diferencia una boa, pitón y anaconda?

De acuerdo con el portal científico sciencing, las boas, pitones y anacondas son serpientes de gran tamaño, pero difieren en su tamaño, hábitat y forma de vida.

Por su parte, las boas se encuentran en América, África y Asia, y pueden alcanzar hasta nueve metros de largo, mientras que las pitones viven en Asia, África y Oceanía, prefieren zonas húmedas y pueden llegar a medir diez metros. Finalmente, las anacondas habitan en Sudamérica y son las más grandes, llegando a pesar 250 kilos.

Todas matan a sus presas por constricción, pero solo las pitones ponen huevos; las boas y anacondas dan a luz crías vivas.

¿Qué diferencia a una serpiente no venenosa de una que sí lo es?

NatGeo explica en su web que las siguientes son algunas características que, por lo general, se repiten en las serpientes que sí son venenosas.

Las escamas de las serpientes venenosas son alargadas, puntiagudas y provocan una sensación áspera al tacto;

son alargadas, puntiagudas y provocan una sensación áspera al tacto; Las serpientes venenosas tienen la cabeza triangular, bien separada del cuerpo (a excepción de las serpientes coral);

bien separada del cuerpo (a excepción de las serpientes coral); Los ojos de las serpientes venenosas tienen una pupila hendida verticalmente.

La misma revista explica que estos animales al tener características de diferenciación complejas, es preferible no manipularlas en general, para así evitar algún tipo de accidente.

En esa línea, también dicen que en el caso de ser venenosas, son serpientes de consideración médica, por lo tanto, es “esencial buscar ayuda médica inmediata en caso de accidente con una serpiente“.