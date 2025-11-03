Bogotá

Encontraron a ciudadano americano perdido en el Cerro de Guadalupe en Bogotá

Al hombre de 46 años se le prestaron los primeros auxilios, donde se evidenció deshidratación e hipotermia.

Foto: Bomberos de Bogotá

Bogotá

Los Bomberos de Bogotá informaron este lunes, el tercer día de búsqueda, que a las 9:42 de la mañana se encontró el ciudadano americano Tenzing Namgyl, extraviado en inmediaciones del cerro de Guadalupe el 1 de noviembre.

“El equipo de Bomberos Bogotá, Rescate número 1, al mando del bombero Ronald Méndez, se encontró al ciudadano, entre el Río San Francisco y Vicacha, segunda compuerta”, informaron.

Según la información, al paciente, quien manifestó mucho cansancio, se le brindaron los primeros auxilios y se evidenciaron signos de deshidratación e hipotermia. Sin embargo, presenta trauma en miembro inferior derecho, y algunas laceraciones.

Durante las jornadas de búsqueda participó personal de Bomberos de Bogotá, Alcaldía de Candelaria, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros, Policía de Turismo, y guardabosques de EAB.

