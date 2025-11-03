Jannik Sinner supera a Alcaraz en apretada lucha por acabar el año como el número 1
Jannik Sinner se coronó campeón del Masters 1000 de París.
El tenista italiano Jannik Sinner recupera el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 1000 de París, conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.
- Lea también: Sinner se coronó campeón del Masters 1000 de París y aseguró el primer lugar en el ranking ATP
Sinner supera ahora en 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.
Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.
Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.
El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 1000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Clasificación ATP a 3 de noviembre de 2025:
1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)
2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)
3. Alexander Zverev (GER) 5.560
4. Taylor Fritz (USA) 4.375
5. Novak Djokovic (SRB) 4.580
6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)
7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)
8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)
10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)