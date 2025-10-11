Djokovic: “No quiero hablar de mi estado físico; hoy ganó el mejor”

El serbio Novak Djokovic rechazó justificar su derrota ante el monegasco Valentin Vacherot, en las semifinales de Masters 1000 de Shanghai, dejó de lado los problemas físicos que pareció tener en la cancha y centró el mérito del resultado en su rival.

“Quiero felicitar a Valentin. Viene de la fase previa y es una historia increíble. Es el protagonista. Todo gira en torno a él”, analizó el ganador de veinticuatro Grand Slam.

“Solo felicitar a Valentin por alcanzar su primera final del Masters. Le dije en la red que había tenido un torneo increíble pero, sobre todo, que su actitud es muy buena y que su juego también fue espectacular. Le deseo lo mejor en la final. Esta vez ganó el mejor”, añadió.

Djokovic no quiso profundizar sobre su estado físico, ni si había arriesgado en exceso sobre la pista durante el partido y si va a ir la próxima semana a Arabia.

“Siguiente pregunta”, apuntó al ser cuestionado el serbio que se quedó a dos victorias de su título 41 en Masters 1000 y el 101 de su carrera. Perdió ante el monegasco, el finalista con el ránking más bajo en la historia de los Masters 1000, el 204.

El jugador de Belgrado no gana un evento de este nivel desde París 2023. Ya en la red elogió a Vacherot que se mostró con respeto hacia el otrora número uno del mundo. “Te lo mereces, has jugado increíble, sigue así”, dijo Djokovic a Vacherot que le respondió. “Un placer haber jugado contra ti por lo menos una vez. No te retires”, señaló el monegasco.

