MinJusticia rechaza sobrevuelo de drones en casa de Benedetti: “es una afrenta”

El ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, rechazó el sobrevuelo de drones en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la denuncia realizada por el jefe de la cartera política.

Para Ocampo, tal situación representa una violación grave de la intimidad del ministro y su familia, así como de su libertad.

“La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad” dijo el ministro de Justicia (e).

El jefe encargado de la cartera de justicia afirmó que es inaceptable cualquier amedrentamiento, bien sea contra el ministro Benedetti o cualquier otro funcionario público.

“Confiamos en que las autoridades competentes desplegarán de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan” agregó Augusto Ocampo.