Alarma por indicadores de dengue en Córdoba: autoridades confirman 7 muertes y más de 9.000 casos

Montería

El departamento de Córdoba se mantiene en máxima alerta por los altos indicadores de dengue, donde hay un registro de 7 muertes y 9.831 casos a corte de la semana epidemiológica 43.

Pese a los alarmantes datos, las autoridades destacaron que la mayoría de estos casos no presentarían complicaciones.

Contexto en La W: Alarma en Córdoba por dengue: autoridades reportan cuatro muertes y más de 8.000 casos

“Tenemos un parte de tranquilidad, pero la invitación es a no bajar la guardia; debemos trabajar en la destrucción de los riesgos que hay en las viviendas y barrios para contrarrestar el dengue. Hay situaciones que nos preocupan en municipios como San Antero, Canalete, Tierralta y Valencia, donde aún persiste el brote”, dijo el coordinador ETV Secretaría de Salud de Córdoba, Marco Támara.

“Hemos tomado acciones, pero nos estamos quedando cortos en la toma de conciencia, en la participación de cada individuo para la eliminación de los criaderos. Si la comunidad tomara conciencia, creo que los datos serían otros. Nosotros hemos hecho fumigaciones, actividades de educación casa a casa; hemos hecho todas las actividades y creo que se ha cumplido, sobre todo, en aquellos municipios que nos han requerido”, agregó.

Tras lo expuesto, las autoridades han insistido en las siguientes medidas:

- Mantener siempre tapado los sitios donde se almacena agua: albercas, tanques, baldes, botellas u otros recipientes, porque el mosquito Aedes Aegypti se reproduce en agua limpia.

- Recoger los elementos inservibles que puedan almacenar agua: llantas, botellas, tapillas, bolsas, cáscara de huevo, ollas viejas, en fin, todo lo que pueda servir de criadero del mosquito.

- Cambiar el agua de los floreros cada 8 días y lavar los tanques y albercas cada 8 días, cepillando bien las superficies con jabón para eliminar las larvas que son los huevos del mosquito.

- Usar repelente y cubrirse bien para evitar la picadura del mosquito.

- Mantener las casas y el entorno del barrio bien aseado, por eso se recomienda organizar entre vecinos jornadas de limpieza periódicas.