Autoridades adelantaron extinción de dominio a bienes inmuebles del ELN en Norte de Santander

Golpe a las economías ilegales del ELN en Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander

En desarrollo del plan de operaciones Ayacucho Plus, las autoridades adelantaron la extinción de dominio de bienes inmuebles del ELN en los municipios de Cúcuta, Sardinata y Villa del Rosario en Norte de Santander.

Según lo indicó el Brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante Segunda División del Ejército Nacional, “gracias a labores de inteligencia, se materializó la extinción de dominio, sobre bienes y activos pertenecientes a esta organización criminal, que superan los 38 mil millones de pesos”.

Más información Presuntos miembros del ELN atacaron la estación de policía de Otaré, en Ocaña

Así mismo que “entre los resultados se destacan la incautación de aproximadamente de 65 kilos de oro, avaluados en más de 30 mil millones de pesos, 29 mil dólares en efectivo, a extinción de dominio de nueve bienes inmuebles ubicados en Cúcuta, Villa del Rosario y Sardinata. Tres establecimiento de comercio del sector de telecomunicaciones, dos bodegas y dos vehículo”.

Labores de inteligencia permitieron establecer que estos bienes pertenecerían a los frentes de guerra Oriental y Nororiental del ELN, como sus principales fuentes para percibir dineros ilegales.

Los inmuebles, el dinero y el oro quedaron a disposición de la autoridad competente.