Capturan a dos integrantes del esquema de seguridad de alias ‘Marcos’

En la vereda Tuamo, del municipio de Rovira, soldados del Gaula Militar Tolima, en coordinación con el Gaula de la Policía, lograron la captura de dos integrantes del anillo de seguridad del cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Joaquín González, alias ‘Marcos’, momentos en que se encontraban asegurando uno de los puntos a donde se esperaba la llegada de este sujeto.

Gracias a las labores de inteligencia militar, los dos hombres, quienes no solo garantizaban la seguridad en los puntos donde se movía el cabecilla, sino también hacían los cobros extorsivos citando a los ganaderos, cafeteros, comerciantes y transportadores de los municipios de Rovira, Roncesvalles, Cajamarca e Ibagué, durante el procedimiento se incautaron armas largas, cortas, municiones de diferentes calibres y material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Los hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego.