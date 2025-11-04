Choque entre la USO y Ecopetrol por el pago de dominicales y jornada laboral

En un comunicado, Ariel Corzo, dirigente de la Unión Sindical Obrera, solicitó a Ecopetrol el reconocimiento de los dominicales y se aplique la reducción de la jornada laboral, tal como fue aprobado en la reforma cuya aplicación entró en vigencia este año.

Dentro de la solicitud, además de exigir el pago del recargo dominical, pidió ajustes en la jornada laboral.

“Abstenerse de continuar aplicando los esquemas de turnos que actualmente se aplican en toda la Empresa Ecopetrol S.A, por ser ilegales, abusivos y contrarios al ordenamiento laboral vigente”, advirtió la solicitud del dirigente sindical.

Frente a la solicitud, Ecopetrol respondió al dirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, que la empresa cumple con la normatividad laboral vigente y exigió al dirigente retractarse de sus afirmaciones.

“Hace un enérgico llamado para que éste medio informativo no sea utilizado para generar afectaciones a los derechos fundamentales mencionados, en especial de las mujeres que hacen parte de nuestra Empresa y por tanto proceda a corregir y a retractarse de la información falsa e imprecisa que fue publicada, evitando así la iniciación de acciones judiciales por parte de los afectados”, señaló Ecopetrol.

Finalmente, Ecopetrol aseguró que ha venido cumpliendo con los acuerdos suscritos con la USO, por su parte el dirigente sindical, Ariel Corzo, pidió al Ministerio de Trabajo, hacer un proceso de inspección y vigilancia sobre el cumplimiento laboral por parte de la petrolera.

