EN VIVO 🔴 Liverpool vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Duelo de dos ‘gigantes’ de Europa. El Liverpool recibe al Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield en el compromiso más importante de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League.

Los ‘Reds’ afrontan este compromiso tras una seguidilla de derrotas en la Premier League, mientras que los ‘merengues’ llegan con ‘aire en la camiseta’ luego de ganar el clásico de España ante Barcelona.

