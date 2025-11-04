Deportes

EN VIVO 🔴 Liverpool vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

El partido entre Liverpool y Real Madrid es el más atractivo de los juegos de la jornada de Champions League.

Hugo Ekitike y Kylian Mbappé. Fotos: (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images) / (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Duelo de dos ‘gigantes’ de Europa. El Liverpool recibe al Real Madrid de Xabi Alonso en Anfield en el compromiso más importante de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League.

Los ‘Reds’ afrontan este compromiso tras una seguidilla de derrotas en la Premier League, mientras que los ‘merengues’ llegan con ‘aire en la camiseta’ luego de ganar el clásico de España ante Barcelona.

Vea aquí el minuto a minuto del partido

