Fueron liberados los dos soldados secuestrados en el Meta
Se trata de Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, quienes fueron secuestrados en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena (Meta).
Ante una comisión de la iglesia fueron liberados los dos soldados que habían sido secuestrados en las últimas horas en el departamento de Meta.
Se trata de Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, quienes fueron secuestrados en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena (Meta), por presuntas disidencias de las Farc.
El Ejército informó que el día 3 de noviembre de 2025, en desarrollo de una operación militar fueron retenidos estos dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12.
Supuestamente, los hechos se presentaron posterior a la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI, momento en el cual se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes según las autoridades, habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño.
“Este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales. Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido”, informaron.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles