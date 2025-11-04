Volcamiento de lancha en el lago Calima dejó una persona muerta y otra desaparecida

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, Francisco Javier Tenorio Lara, confirmó la muerte de una persona tras el accidente de una lancha en el lago Calima, que transportaba a 14 pasajeros.

Según el reporte oficial, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a 12 personas y una más continúa desaparecida.

“Lamentablemente una persona fue encontrada sin signos vitales y otra continúa desaparecida”, precisó el funcionario.

Los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda para ubicar al tripulante que aún no ha sido hallado.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes navegan en el lago Calima a cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas.

