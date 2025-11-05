Capturan en Norte de Santander a alias “Drácula”, cabecilla de milicias del ELN

Norte de Santander

El Ejército Nacional informó que en las últimas horas fue capturado, en el corregimiento San Martín de Loba del municipio de Sardinata, alias “Drácula”, cabecilla de milicias del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, señalado como responsable de ataques terroristas y desplazamientos forzados en el Catatumbo.

Según las autoridades, este hombre "delinquía en los municipios de Cúcuta, Sardinata, Tibú y El Tarra. Esta captura se hace en el corregimiento de San Martín de Loba. Este bandido era especialista en explosivos, también como francotirador y como operador de drones con explosivos, y también en el tema del manejo de masas, en ese trabajo político organizativo, en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y Cúcuta", dijo el Brigadier General Rodolfo Morales Franco, comandante Segunda División del Ejército Nacional.

Agregó que “este bandido tiene un prontuario donde nos ha afectado a la Fuerza Pública, como es el caso de nuestra Policía Nacional, en el 2024, dos policías asesinados en la Y Astilleros. En el 2022, seis soldados heridos por un campo minado en Betas, al norte de Tibú, y también un campo minado en el 2024, a un vehículo blindado de nuestra Unidad Militar del Ejército en Cúcuta”.

Se pudo conocer que alias “Drácula” cuenta con más de 15 años de trayectoria delictiva en el grupo armado y era considerado una de las principales piezas articuladoras del ELN en la región.

Según el Ejército Nacional, “Drácula” coordinaba confrontaciones armadas con otras estructuras ilegales mediante el uso de drones adaptados con explosivos, francotiradores y áreas minadas con artefactos improvisados.

Además, que alias “Drácula” mantenía comunicación directa con los cabecillas conocidos con los alias de “Silvana” y “Ricardo”, a quienes reportaba las operaciones ejecutadas en el Catatumbo, y de quienes recibía instrucciones para coordinar ataques y movilizar material de guerra en la zona.