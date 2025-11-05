Fueron liberados los dos soldados del Ejército que habían sido secuestrados en La Macarena, Meta

La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados en zona rural de La Macarena, Meta.

Lea también: Vuelven a secuestrar a soldados liberados en Meta

Los uniformados fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo, perteneciente a la regional Caquetá, tras varias horas de confusión sobre su paradero, luego de que inicialmente se informara que habían sido entregados a un sacerdote de la zona.

Según la entidad, ambos soldados se encuentran en buen estado de salud y ya fueron trasladados para reencontrarse con sus familias. Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes sobre las circunstancias del secuestro y la operación de liberación.

Sin embargo, fuentes confirmaron que los dos militares habían sido secuestrados nuevamente pocas horas antes de su entrega oficial, en medio de una compleja situación ocurrida en San Juan de Lozada, entre los departamentos de Meta y Caquetá.

De acuerdo con la información, una comisión de la MAPP/OEA se desplazó hasta el lugar para recogerlos luego de su primera liberación, pero al llegar se encontró con que los uniformados habían sido retenidos nuevamente y trasladados unos 22 kilómetros hacia otro punto.

Ante la situación, la comunidad exigió que la mesa de diálogo se trasladara hasta el sitio donde permanecían los soldados para facilitar su entrega definitiva, lo que finalmente se concretó bajo la revisión de la Defensoría del Pueblo.