Vuelven a secuestrar a soldados liberados en Meta

En la mañana de este martes, 4 de noviembre, ante una comisión de la iglesia, fueron liberados los dos soldados que habían sido secuestrados en las últimas horas en el departamento de Meta.

Se trata de Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, quienes fueron retenidos ilegalmente en la vereda Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena.

El Brigadier General Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, le confirmó a W Radio que los dos militares liberados fueron secuestrados nuevamente por la población civil.

“El padre Omar, quien es capellán en la vereda Morrocoi, se desplaza hasta la vereda Alto Quebradón donde recibe a nuestros soldados y muestra de ello, nos envían una fotografía. Pero ahora, en horas de la tarde, cuando dos vehículos de la OEA van a recoger a los soldados, nos damos cuenta de que la población civil vuelve y los secuestra.” Dijo

El Ejército exigió la pronta liberación de los dos uniformados.