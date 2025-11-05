María José Pizarro será jefe de debate de Iván Cepeda para las elecciones del 2026

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este miércoles, 5 de noviembre, desde la Plaza Núñez, en el Capitolio Nacional, que la senadora María José Pizarro será su jefe de debate. Esto, para su campaña de cara al 2026.

La senadora asumirá esa posición luego de haber perdido la cabeza de lista para el Senado contra la exministra de Salud, Carolina Corcho. Precisamente, será ella, quien fue la segunda votación de la consulta, quien llegue a liderar la bancada de izquierda.

Sobre Pizarro, Cepeda dijo que desde la jefatura de debate, “ella articulará la estrategia política del proyecto que busca garantizar la continuidad del cambio iniciado por el presidente Gustavo Petro”, dijo.

Igualmente, hizo oficialmente el llamado al Frente Amplio y presentó las candidaturas del Pacto Histórico al Congreso: “Las candidatas y los candidatos aquí presentes tenemos la legitimidad que nos confieren los más de 2’700 mil votos obtenidos el pasado 26 de octubre”

Sobre el Frente Amplio señaló: “Nuestro siguiente paso es la configuración del más grande y robusto Frente Amplio. Ganaremos las elecciones de 2026 con inteligencia, amplitud y la férrea defensa de nuestros principios y de este gobierno”.

En el discurso, también hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que reconozca la personería jurídica del Pacto Histórico: “Nada justifica el seguirnos privando de ese reconocimiento y de nuestros derechos constitucionales”.