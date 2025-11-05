Sinner se rindió a Nadal: “Humanamente es increíble”

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, se rindió al español Rafael Nadal, al que considera “humanamente increíble”, según dijo en una entrevista en la que insistió en que su ausencia en la Copa Davis es solo para tener una semana más de descanso y preparar la próxima campaña en mejores condiciones.

“Mi primer ídolo fue Andreas Seppi. Luego pasó a ser Roger Federer. Después conocí a Rafa Nadal y dije: ‘humanamente es increíble’. Luego a Nole y pensé: ‘es increíble lo que hace’”, desveló en una entrevista con Sky Sports Italia.

Sinner ya está en Turín, donde el 9 de noviembre comienzan las Finales ATP y, por tanto, la defensa del título que conquistó en 2024.

Será su último torneo de la temporada, pues renunció a participar en la Copa Davis que ganó en 2023 y 2024 para poder llegar en mejor forma física al inicio de temporada, en concreto al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada en el que defiende el máximo de puntos.

“Al final de la temporada, una semana es mucho tiempo para nosotros, los deportistas. Si tienes una semana más de preparación, es muy importante, sobre todo para el inicio de la temporada, pero también a largo plazo y para la prevención de lesiones”, dijo.

“Por eso, para mí, este año no ha habido la más mínima duda de que esta (no jugar la Davis) ha sido la decisión correcta”, añadió.

Pese a su ausencia, Sinner considera a Italia una de las favoritas para levantar la ‘Ensaladera’: “Es un equipo increíble incluso sin mí, y no me gusta que nadie lo mencione... las posibilidades de ganar son altas”.

Además, el tenista reivindicó su sentimiento italiano: “Estoy orgulloso de ser italiano, estoy muy feliz de haber nacido en Italia y no en Austria, ni en ningún otro lugar. Este país se merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo”.

“Algunos dicen que Alto Adige (donde nació) es diferente... pero Sicilia también es totalmente diferente. Es nuestra suerte, la fuerza está en las diferencias”, sentenció.

