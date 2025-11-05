Tribunal anuló nombramiento de Edwin Palma como agente interventor de Air-e

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la designación de Edwin Palma Egea como agente interventor de Air-e.

La decisión se produjo en medio de una acción de nulidad electoral interpuesta por Sara Yesenia Molano Piñán, una ciudadana que señaló que el acto administrativo carecía de validez por incumplir los requisitos de experiencia e idoneidad.

Cabe recordar que Palma Egea llegó al cargo en octubre de 2024, por decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los magistrados concluyeron que, aunque “el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios tiene facultades discrecionales para realizar designaciones en procesos de toma de posesión, esa discrecionalidad no lo autoriza a nombrar personas que no cumplan con los requisitos mínimos de experiencia previstos en la ley y en las resoluciones internas de la entidad”.

Pese a que Palma Egea presentó documentos, “no acreditó experiencia en el sector de los servicios públicos domiciliarios, ni cumplía los criterios técnicos exigidos para el cargo de agente especial de una empresa catalogada como de Categoría 1, como lo es Air-e S. A. S. E. S. P.”.

Finalmente, el tribunal determinó que la resolución fue expedida con “infracción de las normas en que debía fundarse, al no verificarse el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las resoluciones 20231000264475 de 2023 y 20241000299395 de 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.