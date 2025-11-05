Villarreal perdió 0-1 con el Pafos y se complicó en Champions League

David Goldar y Santiago Pérez durante el Pafos vs. Villarreal de Champions League. FOTO: Danil Shamkin/Getty Images / NurPhoto

El Villarreal, uno de los equipos más en forma de LaLiga española, sigue sin encontrarse en Champions League, donde perdió 1-0 ante el modesto Pafos de Chipre.

Con cuatro jornadas disputadas en la máxima competición europea, los hombres de Marcelino solo suman un punto, fruto del empate ante la Juventus (2-2), y tras las derrotas ante Tottenham (1-0) en Londres, y Manchester City (2-0) en el estadio de La Cerámica.

El Pafos, que vive su primera experiencia en Champions League, pegó un salto en la tabla con estos tres puntos para situarse en 19ª posición, con todas las opciones intactas para disputar al menos el play-off de acceso a octavos (9º al 24º clasificado de la liguilla de 36 equipos).

Un objetivo cada vez más complicado para el Submarino Amarillo (32º en la Fase Liga), tercero en LaLiga tras Real Madrid y FC Barcelona, que se hundió en la ciudad costera de Limassol, donde se celebró el partido al no reunir el estadio del Pafos los requisitos para albergar un encuentro de Champions.

Un gol de cabeza del defensor neerlandés Derrick Luckassen en un córner al inicio del segundo tiempo (47′) bastó para que los tres puntos se quedaran en Chipre.

El equipo dirigido por el español Juan Carlos Carcedo supo minimizar el peligro del ataque visitante, con el brasileño David Luiz imperial en defensa.

El Villarreal se jugará su futuro en la competición el 25 de noviembre en Alemania ante el Borussia Dortmund.

Observe el resumen de la victoria del Pafos ante el Villarreal por Champions League:

Escuche W Radio en vivo: