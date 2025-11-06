Asesinan a abogado que defendía procesos jurídicos de miembros de ‘Los Pepes’

En las últimas horas se conoció que las autoridades investigan el crimen del abogado Jhon Osvaldo Iriarte López, quien actuaba como defensor de varios procesos jurídicos de miembros del grupo ilegal ‘Los Pepes’.

Según se confirmó, el hombre fue encontrado sin vida y con impactos de arma de fuego al interior de su vehículo.

Este fue hallado en inmediaciones de la carrera 27 con calle 84, en el suroccidente de Barranquilla.

Le puede interesar Envían a la cárcel a presunto miembro de ‘Los Pepes’, deportado desde Panamá

Al parecer, el automotor había colisionado contra otro, momentos antes de que el ciudadano fuera atacado.

Aunque aún no se han establecido los móviles del caso, las primeras versiones apuntan a que lo sucedido estaría relacionado con los grupos de delincuencia común en la ciudad.

Lo anterior, después de que se estableciera que el hombre se encontraba en una zona donde hace presencia el grupo ‘Los Costeños’.

Cabe mencionar que, el hecho criminal se registró en medio de la tregua entre estructuras delincuenciales que se pactó en Barranquilla.