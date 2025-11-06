Comunidades indígenas mantienen protesta en zona céntrica de Tierralta: exigen inversión social

Montería

Las comunidades indígenas de la organización Camaenka completan tres días protesta en el parque Santiago Canabal del municipio de Tierralta, Córdoba, donde exigen inversión de millonarios recursos del Sistema General de Participaciones.

“De acuerdo con los líderes Embera Katío, alrededor de $4.000 millones del Sistema General de Participaciones, asignados para garantizar derechos como salud, educación, vivienda, proyectos productivos y acceso a agua potable, no han generado el impacto esperado y estarían siendo manejados por personas que no fueron elegidas legítimamente por la asamblea de la comunidad”, informó un líder del sur de Córdoba a La W.

Lea también en La W: Panorama político: Partido de La U habría desistido de llevar lista cerrada para Cámara en Córdoba

Más de 50 familias se concentran en la zona céntrica del municipio, donde instalaron hamacas y otros elementos hasta tanto se conozcan acuerdos con las autoridades competentes. La manifestación se adelanta de manera pacífica.

Frente a la situación, fuentes de la Alcaldía de Tierralta manifestaron que para este 6 de noviembre se ha programado un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la finalidad de “buscar alternativas de solución a esta problemática”.

Asimismo, se precisó que “esta problemática, además, puede escalar por el descontento de los vecinos del sector que se están quejando de los perjuicios que les está causando la situación. A la Alcaldía no le es legalmente posible acceder a las pretensiones (que firmen convenio con ellos) porque no tienen reconocimiento administrativo por parte del Ministerio del Interior”.