Fiscalía identificó a menor de 17 años como presunto asesino de alcalde en México

La viuda del alcalde Carlos Manzo, Grecia Quiroz, en el Congreso de la ciudad de Morelia en Michoacán (México). FOTO: EFE/ Iván Villanueva / Iván Villanueva

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en el oeste de México, informó que el presunto autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien resultó muerto tras el ataque, fue identificado como un menor de 17 años vinculado a grupos del crimen organizado.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, detalló que el menor era Víctor Manuel Rubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue identificado y reclamado por su familia un día antes.

“La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material. Se trata de Víctor Manuel Rubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán”, indicó el fiscal.

Torres Piña explicó que la familia del menor declaró que este había desaparecido de su hogar “una semana” antes del crimen, ocurrido el 1 de noviembre, cuando el presidente municipal fue asesinado a tiros en Uruapan, una de las ciudades más afectadas por la disputa entre organizaciones criminales en el oeste de México.

Pruebas periciales y posible adicción

El fiscal informó que exámenes forenses respaldan la hipótesis de su participación directa en el crimen, incluyendo resultados por residuos de disparo y uso de drogas.

“Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de cloruro de sodio, resultó positiva. Confirmándose la hipótesis de la autoría material. Así como sus adicciones a metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares”, apuntó.

Agregó que el cuerpo fue entregado a sus familiares “para su información”, y subrayó que la indagatoria continúa abierta para localizar a otros responsables.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, señaló.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

La mañana del domingo, el Gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

El martes, el Gobierno federal anunció el despliegue adicional de Fuerzas de Seguridad y la creación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad, la justicia y el desarrollo en la región.

Autoridades han identificado que, en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Apenas el pasado 8 de octubre, Manzo llamó al titular de Seguridad de México, Omar García Harfuch, y a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes llevaban pocos días en la zona.

