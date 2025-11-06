Actualidad

Fue capturado cabecilla de subestructura criminal al servicio de alias ‘Mordisco’

Fue capturado cabecilla de subestructura criminal al servicio de alias ‘Mordisco’. Foto: suministrada.

Fue capturado en Fusagasugá, Cundinamarca, Luis Edinson Bastidas Vasquéz, alias ‘Gael’, un presunto integrante clave del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Mordisco’.

Este sujeto, conocido dentro de la estructura como integrante del componente armado, es investigado por terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, su rol operacional afectaba comunidades en Jamundí y el Valle del Cauca.

Este hombre era responsable de acciones violentas contra población civil e infraestructura, así como del reclutamiento y entrenamiento de menores.

