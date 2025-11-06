Gobierno abre investigación sancionatoria a Deportivo Pereira por desacato a suspensión de actividades

Tras confirmar el incumplimiento de la medida cautelar por parte del Deportivo Pereira ordenado por el Ministerio del Trabajo, la Dirección Territorial de Risaralda de la cartera laboral, confirmó la apertura de la investigación administrativa sancionatoria contra el Club.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Trabajo, acumula deudas por concepto de salarios y aportes a seguridad social a sus trabajadores.

“A pesar del auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos", aseguró Andrés Piedrahita Gutiérrez, director territorial del Ministerio de Trabajo.

La cartera laboral también aseguró que hubo una desobediencia laboral por parte del club deportivo, al continuar con la programación de entrenamientos y partidos contra otros clubes.

"Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad", señaló el Ministerio.

El Gobierno señaló que los cargos para la apertura del inicio de esta investigación administrativa contra el Deportivo Pereira son, retrasos en los pagos de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores.

Asimismo, se mantendrá la suspensión de labores para los empleados del club hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudos laborales.