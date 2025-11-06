Logos de Ecopetrol y DIAN. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Página DIAN

USO advirtió que cobros de la DIAN a Reficar podrían superar los $20 billones

En diálogo con La W, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, rechazó la decisión de la DIAN de cobrar un IVA del 19 % por la gasolina y diésel a Reficar, filial de Ecopetrol.

Aseguró que el cobro del retroactivo desde el 2022 que exige la DIAN, asciende a los 1,3 billones de pesos. Sin embargo, solo este año la Refinería ya ha pagado más por concepto de IVA.

“Este año Reficar ya le ha pagado a la DIAN 1,5 billones de pesos, por esta nueva carga tributaria y Ecopetrol aparte ha pagado 3,3 billones de pesos”.

Alertó que esta situación podría empeorar, pues la DIAN, solo está cobrando por la gasolina refinada, sin embrago advierte que cuando decida cobrar por el diésel, la cuenta podría aumentar drásticamente.

“Una vez ingresen las cuentas por importación de diésel estas cuentas se pueden disparar a más de 20 billones de pesos”, expresó.

Aseguró que los efectos podrían ser alarmantes no solo para Ecopetrol, sino también para el distrito de Cartagena, que recibe más de 116.000 millones de pesos de Reficar, por concepto de ICA y Predial.

“Este cobro de la DIAN pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol, producto de una interpretación y un cobro unilaterales que hace la DIAN”; aseguró el líder sindical.

Finalmente dijo que de ser necesaria una movilización nacional para defender a Ecopetrol, se convocará, con el propósito de evitar los efectos negativos a la empresa más importante del país.

