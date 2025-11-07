Alerta por armas sin registro y destrucción de material bélico simulado en INDUMIL

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, denunció ante la Fiscalía General presuntas irregularidades en la custodia y destrucción de armamento en INDUMIL, que podrían comprometer la seguridad nacional y el control estatal del material bélico.

Según Idárraga, la Secretaría de Transparencia detectó fallas graves en la trazabilidad y manejo de armas y explosivos durante un análisis jurídico realizado a los procesos de la Fábrica José María Córdova, adscrita a INDUMIL.

Lea también: No hay compromiso real del Gobierno Petro contra la corrupción: Transparencia por Colombia

Entre los hallazgos se identificaron al menos:

320 granadas (274 de 40 mm H.E. y 46 de mortero de 60 mm)

Más de 7.200 cuerpos de granadas

Partes funcionales de fusiles Galil y pistolas Córdova

Bombas de aviación de 250 y 500 libras, cargadas

De acuerdo con la denuncia, parte de este material tenía actas de salida oficiales pero no aparecía en el sistema de inventario SAP, carecía de trazabilidad y no contaba con soportes documentales de custodia.

Idárraga además señaló que algunos de esos elementos estaban catalogados como “chatarra” sin haber sido destruidos ni fundidos, y que existían actas que certificaban supuesta destrucción de material que en realidad seguía en la planta y en buen estado, lo que podría configurar una simulación de los procesos de inutilización.

“El material bélico del Estado no puede quedar fuera de control: cada omisión abre la puerta al desvío de armamento y al riesgo para la seguridad nacional”, advirtió.

La Secretaría pidió a la Fiscalía iniciar la investigación penal correspondiente y actuar con celeridad, dado que los elementos detectados representarían un alto riesgo de desvío hacia mercados ilegales o actores armados.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar