Descartan presencia de artefacto explosivo en el centro comercial Fontanar en Chía

El gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que las autoridades descartaron la presencia de artefactos explosivos dentro de la tienda Falabella, ubicada en el centro comercial Fontanar, en el municipio de Chía.

Lea más: Estos son los nombres de las personas que integran la terna para el cargo de contralor de Bogotá

“Luego de una nueva verificación del sitio y de una inspección detallada en el entorno, las autoridades, después de aplicar los protocolos de reconfirmación para la detección de materiales o trazas explosivas, descartaron la presencia de cualquier tipo de artefacto peligroso”, confirmó Rey.

Le puede interesar Noche de museos gratis en Bogotá 7 de noviembre: listado completo, rutas recomendadas y horarios

Justamente, las verificaciones se dieron luego de un reporte de la Policía Metropolitana de la Sabana que, en medio de una visita rutinaria realizada al almacén Falabella, recibieron una alerta de los caninos especializados que detectaron posibles trazas de material explosivo.

Lea también: Bogotá ganó el Premio Earthshot 2025 en la categoría ‘Clean Our Air’ (Limpia Nuestro Aire)

Por eso, de manera preventiva, las autoridades adelantaron la evacuación del centro comercial mientras se desarrollaron las labores de verificación y control para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que se encontraba en el lugar.