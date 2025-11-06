Bogotá ganó el Premio Earthshot 2025 en la categoría ‘Clean Our Air’ (Limpia Nuestro Aire)

Bogotá

Este miércoles, 5 de noviembre, Bogotá fue reconocida como la ciudad ganadora del Premio Earthshot 2025 en la categoría ‘Clean Our Air’ (Limpia Nuestro Aire).

El reconocimiento fue entregado al alcalde Carlos Fernando Galán, quien está en Río de Janeiro participando en la Cumbre Mundial de Alcaldes C40.

“Este reconocimiento es también una muestra de que Bogotá se está transformando como nunca antes, y en el centro de esos cambios está la acción climática . A The Earthshot Price, ¡muchas gracias!”, dijo el alcalde Galán.

Según informaron desde la Alcaldía, con este premio “ Bogotá se convierte en la primera ciudad latinoamericana en recibir este reconocimiento en su categoría , destacándose entre más de 2.400 iniciativas de 72 países”.

En este caso, el jurado valoró la transición de Bogotá de vivir niveles críticos de contaminación entre 1998 y 2005, a lograr una reducción del 24 % del material particulado fino desde 2018, aun con un crecimiento poblacional constante.

Tras recibir el premio, Bogotá recibirá apoyo técnico y financiero “para escalar proyectos como ZUMA, FONCARGA, la creación de nuevos bosques urbanos, la electrificación del transporte de carga y soluciones de infraestructura verde en zonas vulnerables. También ingresará oficialmente a la red global de innovación del Earthshot Prize, desde donde compartirá sus modelos con otras ciudades del mundo”.

Así fue el momento en el que Bogotá ganó el premio:

