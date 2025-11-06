Noche de museos gratis en Bogotá 7 de noviembre: listado completo, rutas recomendadas y horarios
¿Quiere participar de esta noche de museos en Bogotá? Programe su ruta y conozca los horarios.
Bogotá
La oferta cultural de Bogotá es diversa y atractiva tanto para turistas y extranjeros, como para los mismos ciudadanos que buscan nuevas experiencias cada día. Los planes artísticos y creativos constantemente llaman la atención de los ciudadanos.
En una encuesta realizada este año por Kantar Ibope Media, una empresa de consultoría a nivel mundial, un 62% de los bogotanos disfruta salir a los restaurantes de la ciudad, un 53 % les gusta visitar centros comerciales y un 62% le gusta ir a eventos culturales, teatro, opera y visitar museos.
Es por esto que este viernes 7 de noviembre, Bogotá acogerá la sexta edición de la Noche de Museos, una iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte a partir de la cual más de 80 espacios culturales abren sus puertas de forma gratuita en diferentes puntos de la ciudad.
Las opciones de museo que podrá visitar en este evento, están ubicados en La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén, incluyendo recorridos culturales, exposiciones, conversatorios, talleres, e intervenciones teatrales, de danza y musicales.
¿A dónde ir en la noche de museos en Bogotá?
Los habitantes de Bogotá podrán crear rutas, recorridos y visitas a los museos que están ubicados en la zona norte, centro, sur, oriente y occidente. Todo será de forma gratuita.
ZONA NORTE
Museo de Historia Natural Universidad Pedagógica Nacional
- Calle 72 # 11 – 86
- 4:00 p. m. – 8:30 p. m.
Museo del Tequila
- Carrera 13A # 86A – 18
- 4:00 p.m. – 11:00 p. m.
Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque
- Avenida Carrera 9 # 131A – 02
- 3:00 p.m. – 9:00 p. m.
Museo Sí Sí Colombia
- Entrada libre y gratuito.
- 6:00 p. m. – 9:00 p. m.
Casa Museo Rafael Escalona
- Cra 11A # 113 – 09
- 4:00 p. m.– 9:00 p. m.
Blblioteca Museo Casa Lleras
- Calle 70A # 7 – 35
- 4:00 p.m. – 8:00 p. m.
ZONA CENTRO
Claustro de San Agustín
- Carrera 8 # 7 – 21
- 10:00 a. m. – 8:00 p. m.
Museo de Arte Miguel Urrutia - MAMU
- Calle 11 # 4 – 21
- 9:00 a. m. – 9:30 p. m.
Museo Casa de Moneda
- Calle 11 # 4 – 93
- 9:00 a. m. – 8:00 p. m.
Casa Museo Gaitán - Antigua Clínica Central
Museo del Oro del Banco de la República
- Carrera 6 # 15 – 88
- 6:00 p. m. – 9:30 p. m. (Último ingreso 9:00 p. m.)
Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria
- Carrera 7 # 6B – 30
- 9:00 a. m. – 8:00 p. m.
Museo Nacional de Colombia
- Cra 7 # 28 – 66
- 1:00 p. m. – 9:00 p. m.
Museo de Trajes de la Universidad de América
- Calle 10 # 6 – 62
- 3:00 p. m. -8:00 p. m.
Museo de Artes Visuales
- Carrera 4 # 22 – 40
- 9:00 a. m.-9:00 p. m.
Museo de la Independencia Casa del Florero
- Carrera 7 # 11 – 28
- 1:00 p. m.-9:00 p. m.
Casa Museo Quinta de Bolívar
- Calle 21 # 4A – 30 Este
- 1:00 p. m.-9:00 p. m.
Museo Colonial
- Carrera 6 # 9 – 77
- 7:00 p. m.-8:00 p. m.
Museo Santa Clara
- Carrera 8 # 8 – 91
- 6:00 p. m.-8:00 p. m.
Museo Cementerio Alemán
- Calle 26 # 19B – 75
- 5:00 p. m.-9:00 p. m.
Casa Museo Caldas
- Carrera 8 No. 6C – 73
- 9:00 a.m -9:00 p. m.
MUTIBO – Museo de Títeres de Bogotá
- Calle 21 nº 4a-30 este Casa quinta Museo de Bolívar
- 5:00 a. m.– 9:00 p. m.
Museo de La Salle
- Carrera 2 # 10 – 70
- 9:00 a. m. – 9:00 p. m.
Museo y Archivo Histórico - Universidad Externado de Colombia
- Calle 12 # 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso
- 9:00 a. m. – 9:00 p. m.
Museo de la Universidad del Rosario
- Calle 12 C # 6 – 25
- 5:00 p. m. – 10:45 p. m.
Lux non occidat – Museo y Archivo Histórico
- Calle 12 No. 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso
- 9:00 a. m. – 9:00 p. m.
Museo Arqueológico MUSA
- Carrera 6 # 7 – 43
- 8:30 a. m. – 9:00 p. m.
Museo Fuerzas Militares – Candelaria
- Calle 10 # 4 – 92
- 5:00 p m. – 9:00 p. m.
Instituto Caro y Cuervo
- Calle 10 # 4 – 69
- 9:00 a. m. – 9:00 p. m.
Museo del Mar
- Carrera 4 # 22 – 63
- 5:00 p m. – 10:00 p. m.
Museo de la Policía
- Calle 9 # 9 – 27
- 2:00 p. m.– 10:00 p. m.
Museo Masónico Colombiano
- Carrera 5 # 17 – 79
- 5:00 p. m. – 10:00 p. m.
Fundación Escuela de Barbería Clásica Gabriel Hernán Baquero
- Carrera 8 # 1F – 41
- 10:00 a. m. – 7:30 p. m.
Museo del Ser Humano
- Calle 23A # 18 – 90
- 4:00 p. m. – 6:00 p. m.
Museo de Bogotá
- Calle 10 # 3 – 61
- 6:00 p. m. – 11:00 p. m.
ZONA OCCIDENTE
Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias
- Carrera 68D # 24A – 51
- 5:00 p. m. – 8:00 p. m.
Magma, Museo Interactivo del Riesgo
- Avenida El Dorado # 92 – 32 – Connecta Gold 4 – Piso 1
- 5:30 p. m. – 8:00 p. m.
ZONA SUR
Museo de los Chircales y del Ladrillo
- Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur
- 2:00 p. m. – 9:00 p. m.
Museo de los Años 40 y la Ciudad
- Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo
- 6:00 p. m.– 11:00 p. m.
Museo Hena Rodríguez y el Movimiento Bachué
- Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental
- 5:30 p. m. – 11:00 p. m.
Museo Gilwell Scout de Colombia
- Carrera 24G # 20 – 60 Sur Barrio Restrepo Occidental
- 2:00 p. m. – 11:00 p. m.
Museo del Vidrio de Bogotá
- Carrera 1A # 6C – 75 Sur
- 3:00 p. m. – 8:00 p. m.
Museo del Cuero y los Oficios – Fundación Museos
- Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo
- 6:00 p. m. – 11:00 p. m.
Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios
- Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental
- 5:30 p. m. – 11:00 p. m.
Casa Museo In Situ Mnemosine
- Calle 46B Sur N° 81C – 54 Barrio Gran Britalia Kennedy
- 2:00 p. m. – 11:00 p. m.
Museo de la Ciudad Autoconstruida
- Calle 71H Sur # 27 – 79 Ciudad Bolívar
- 5:00 p. m. – 9:00 p. m.