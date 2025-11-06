Noche de museos gratis en Bogotá 7 de noviembre: listado completo, rutas recomendadas y horarios

Bogotá

La oferta cultural de Bogotá es diversa y atractiva tanto para turistas y extranjeros, como para los mismos ciudadanos que buscan nuevas experiencias cada día. Los planes artísticos y creativos constantemente llaman la atención de los ciudadanos.

En una encuesta realizada este año por Kantar Ibope Media, una empresa de consultoría a nivel mundial, un 62% de los bogotanos disfruta salir a los restaurantes de la ciudad, un 53 % les gusta visitar centros comerciales y un 62% le gusta ir a eventos culturales, teatro, opera y visitar museos.

Es por esto que este viernes 7 de noviembre, Bogotá acogerá la sexta edición de la Noche de Museos, una iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte a partir de la cual más de 80 espacios culturales abren sus puertas de forma gratuita en diferentes puntos de la ciudad.

Las opciones de museo que podrá visitar en este evento, están ubicados en La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén, incluyendo recorridos culturales, exposiciones, conversatorios, talleres, e intervenciones teatrales, de danza y musicales.

¿A dónde ir en la noche de museos en Bogotá?

Los habitantes de Bogotá podrán crear rutas, recorridos y visitas a los museos que están ubicados en la zona norte, centro, sur, oriente y occidente. Todo será de forma gratuita.

ZONA NORTE

Museo de Historia Natural Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 # 11 – 86

4:00 p. m. – 8:30 p. m.

Museo del Tequila

Carrera 13A # 86A – 18

4:00 p.m. – 11:00 p. m.

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque

Avenida Carrera 9 # 131A – 02

3:00 p.m. – 9:00 p. m.

Museo Sí Sí Colombia

Entrada libre y gratuito.

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Casa Museo Rafael Escalona

Cra 11A # 113 – 09

4:00 p. m.– 9:00 p. m.

Blblioteca Museo Casa Lleras

Calle 70A # 7 – 35

4:00 p.m. – 8:00 p. m.

ZONA CENTRO

Claustro de San Agustín

Carrera 8 # 7 – 21

10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Museo de Arte Miguel Urrutia - MAMU

Calle 11 # 4 – 21

9:00 a. m. – 9:30 p. m.

Museo Casa de Moneda

Calle 11 # 4 – 93

9:00 a. m. – 8:00 p. m.

Casa Museo Gaitán - Antigua Clínica Central

Calle 12B # 4 – 31

6:00 p.m. – 9:00 p. m.

Museo del Oro del Banco de la República

Carrera 6 # 15 – 88

6:00 p. m. – 9:30 p. m. (Último ingreso 9:00 p. m.)

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria

Carrera 7 # 6B – 30

9:00 a. m. – 8:00 p. m.

Museo Nacional de Colombia

Cra 7 # 28 – 66

1:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo de Trajes de la Universidad de América

Calle 10 # 6 – 62

3:00 p. m. -8:00 p. m.

Museo de Artes Visuales

Carrera 4 # 22 – 40

9:00 a. m.-9:00 p. m.

Museo de la Independencia Casa del Florero

Carrera 7 # 11 – 28

1:00 p. m.-9:00 p. m.

Casa Museo Quinta de Bolívar

Calle 21 # 4A – 30 Este

1:00 p. m.-9:00 p. m.

Museo Colonial

Carrera 6 # 9 – 77

7:00 p. m.-8:00 p. m.

Museo Santa Clara

Carrera 8 # 8 – 91

6:00 p. m.-8:00 p. m.

Museo Cementerio Alemán

Calle 26 # 19B – 75

5:00 p. m.-9:00 p. m.

Casa Museo Caldas

Carrera 8 No. 6C – 73

9:00 a.m -9:00 p. m.

MUTIBO – Museo de Títeres de Bogotá

Calle 21 nº 4a-30 este Casa quinta Museo de Bolívar

5:00 a. m.– 9:00 p. m.

Museo de La Salle

Carrera 2 # 10 – 70

9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Museo y Archivo Histórico - Universidad Externado de Colombia

Calle 12 # 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso

9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Museo de la Universidad del Rosario

Calle 12 C # 6 – 25

5:00 p. m. – 10:45 p. m.

Lux non occidat – Museo y Archivo Histórico

Calle 12 No. 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso

9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Museo Arqueológico MUSA

Carrera 6 # 7 – 43

8:30 a. m. – 9:00 p. m.

Museo Fuerzas Militares – Candelaria

Calle 10 # 4 – 92

5:00 p m. – 9:00 p. m.

Instituto Caro y Cuervo

Calle 10 # 4 – 69

9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Museo del Mar

Carrera 4 # 22 – 63

5:00 p m. – 10:00 p. m.

Museo de la Policía

Calle 9 # 9 – 27

2:00 p. m.– 10:00 p. m.

Museo Masónico Colombiano

Carrera 5 # 17 – 79

5:00 p. m. – 10:00 p. m.

Fundación Escuela de Barbería Clásica Gabriel Hernán Baquero

Carrera 8 # 1F – 41

10:00 a. m. – 7:30 p. m.

Museo del Ser Humano

Calle 23A # 18 – 90

4:00 p. m. – 6:00 p. m.

Museo de Bogotá

Calle 10 # 3 – 61

6:00 p. m. – 11:00 p. m.

ZONA OCCIDENTE

Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias

Carrera 68D # 24A – 51

5:00 p. m. – 8:00 p. m.

Magma, Museo Interactivo del Riesgo

Avenida El Dorado # 92 – 32 – Connecta Gold 4 – Piso 1

5:30 p. m. – 8:00 p. m.

ZONA SUR

Museo de los Chircales y del Ladrillo

Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur

2:00 p. m. – 9:00 p. m.

Museo de los Años 40 y la Ciudad

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo

6:00 p. m.– 11:00 p. m.

Museo Hena Rodríguez y el Movimiento Bachué

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental

5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Museo Gilwell Scout de Colombia

Carrera 24G # 20 – 60 Sur Barrio Restrepo Occidental

2:00 p. m. – 11:00 p. m.

Museo del Vidrio de Bogotá

Carrera 1A # 6C – 75 Sur

3:00 p. m. – 8:00 p. m.

Museo del Cuero y los Oficios – Fundación Museos

Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo

6:00 p. m. – 11:00 p. m.

Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental

5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Casa Museo In Situ Mnemosine​

Calle 46B Sur N° 81C – 54 Barrio Gran Britalia Kennedy

2:00 p. m. – 11:00 p. m.

Museo de la Ciudad Autoconstruida