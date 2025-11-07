En Santa Marta se lleva a cabo el Foro de la Sociedad Civil 2025 ALC - UE

Santa Marta es el escenario de la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre de 2025.

El encuentro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países de la CELAC y los 27 de la Unión Europea, para fortalecer la cooperación birregional.

En el marco del evento, también se realiza el Foro de la Sociedad Civil, con la participación de diferentes actores que buscan una unión entre América Latina, el Caribe y Europa.

La apertura del evento estuvo a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio; Andrea Remes, representante del Youth Sounding Board Global y Hajda Lahbib, comisaria (2024-2029) Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la Unión Europea. Además, estuvo bajo la moderación de Félix Fernández, director para América Latina y el Caribe y las relaciones con todos los países y territorios de ultramar.

Durante su intervención, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, resaltó el valor simbólico de que el encuentro se realice en Santa Marta: “La historia que comenzó aquí, se renueva. Iniciamos otra historia: la del diálogo más humano, justo y cercano entre los pueblos”, afirmó.

El encuentro se desarrollará por dos días en las instalaciones del Hotel Hirotama, como antesala de la reunión de los líderes mundiales que se darán cita este fin de semana en la capital del Magdalena.

