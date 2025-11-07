Fijan fecha para nueva imputación de Nicolás Petro: será el 10 de noviembre

En el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio de este viernes, 7 de noviembre, se conoció la fecha de la nueva imputación de Nicolás Petro.

Lea más:¿Por qué la confesión de Nicolás Petro no será tenida en cuenta en su juicio? Abogado lo explica

De acuerdo con la información confirmada por la fiscal Lucy Marcela Laborde, la diligencia tendrá lugar el próximo 10 de noviembre.

Le puede interesar El ministro del Interior, Armando Benedetti, será llamado al juicio contra Nicolás Petro

En el espacio, la Fiscalía imputará al exdiputado del Atlántico por presuntos hechos de corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.

Entre los presuntos cargos se encuentra: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Adicionalmente, la Fiscalía incluiría los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio.

Lea también: Declaraciones de Gabriel Hilsaca fueron aceptadas como prueba en juicio contra Nicolás Petro

La diligencia había sido aplazada el pasado mes de octubre por solicitud de la defensa del exdiputado del Atlántico.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe mencionar que se adelanta otro proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, mismo que se encuentra en una etapa previa al juicio oral.