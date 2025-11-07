Incautan un centenar de armas blancas a hinchas del América de Cali en Tunja
Gracias a los puestos de control instalados por la Policía Nacional al ingreso de la ciudad de Tunja, permitió la incautación de este armamento.
Tunja
Previo al partido de fútbol entre el Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja, la Policía Metropolitana incautó un gran número de armas blancas.
En total fueron incautadas 100 armas blancas entre machetes, navajas y cuchillos, además de otro tipo de armas, las cuales se encontraron los puestos de control instalados por la Policía Metropolitana de Tunja a la entrada a la ciudad.
“La Policía Nacional en desarrollo de los planes de control sobre las vías de ingreso a la capital boyacense, instaló diferentes puestos de control con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante el encuentro deportivo entre el Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja. Durante estas acciones de prevención, fueron incautadas 43 armas blancas tipo machete, 34 cuchillos, 23 navajas, 4 varillas, un tambo, un arma traumática y 387 gramos de estupefacientes”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.
Al final del encuentro futbolístico, que fue ganado 0-2 por el cuadro vallecaucano, las unidades de Policía Nacional desplegaron un dispositivo con aeronaves remotamente tripuladas para fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad de los asistentes.
“Estos resultados reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la convivencia y la seguridad ciudadana, evitando que estos elementos pusieran en riesgo la tranquilidad antes, durante y después del encuentro deportivo. Con estos dispositivos se logró brindarles seguridad a los asistentes y no se registraron inconvenientes entre las barras de ambos equipos”, agregó Lemus Pinto.