Incautan un centenar de armas blancas a hinchas del América de Cali en Tunja

Un centenar de armas blancas, una pistola traumática y estupefacientes fueron incautados por la Policía Metropolitana de Tunja a hinchas del equipo del Valle / Foto: Policía Metropolitana.

Tunja

Previo al partido de fútbol entre el Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja, la Policía Metropolitana incautó un gran número de armas blancas.

En total fueron incautadas 100 armas blancas entre machetes, navajas y cuchillos, además de otro tipo de armas, las cuales se encontraron los puestos de control instalados por la Policía Metropolitana de Tunja a la entrada a la ciudad.

“La Policía Nacional en desarrollo de los planes de control sobre las vías de ingreso a la capital boyacense, instaló diferentes puestos de control con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante el encuentro deportivo entre el Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja. Durante estas acciones de prevención, fueron incautadas 43 armas blancas tipo machete, 34 cuchillos, 23 navajas, 4 varillas, un tambo, un arma traumática y 387 gramos de estupefacientes”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Al final del encuentro futbolístico, que fue ganado 0-2 por el cuadro vallecaucano, las unidades de Policía Nacional desplegaron un dispositivo con aeronaves remotamente tripuladas para fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad de los asistentes.

“Estos resultados reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la convivencia y la seguridad ciudadana, evitando que estos elementos pusieran en riesgo la tranquilidad antes, durante y después del encuentro deportivo. Con estos dispositivos se logró brindarles seguridad a los asistentes y no se registraron inconvenientes entre las barras de ambos equipos”, agregó Lemus Pinto.